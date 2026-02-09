سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 09-02-2026

اتسم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بحركة شديدة التذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك الموجة التصحيحية، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي في مؤشرات القوة النسبية، ما قد يعيق من صعود الزوج على مستوياته اللحظية القادمة.