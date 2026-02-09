الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 09-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 09-02-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 09-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 09-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-09 02:49AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اتسم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بحركة شديدة التذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك الموجة التصحيحية، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي في مؤشرات القوة النسبية، ما قد يعيق من صعود الزوج على مستوياته اللحظية القادمة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا