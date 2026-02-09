سعر اليورو مقابل الين يحافظ على الإيجابية-توقعات اليوم 9-2-2026

بدأ سعر الزوج تداولات هذا الصباح بإيجابية جديدة باندفاعه نحو 186.22 إلا أن افتقاره للعزم السلبي دفع به لإعادة اختبار مستوى 184.85 ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات جانبية كما هو واضح بالرسم المرفق.

بشكل عام, سنبقى على ترجيح سيطرة الميل الصاعد بتمركز التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة والتي يستقر دعمها الرئيسي قرب 183.40, لذلك ننصح بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي خلال الفترة القريبة ليعزز ذلك فرص وصوله قريبا نحو 186.85 وبتجاوزه سيشكل مستوى 187.75 الهدف الرئيسي التالي للتداولات الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.90 و 186.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم