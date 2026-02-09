سعر النفط الخام يستعد لكسر خط اتجاه صاعد – توقعات اليوم – 09-02-2026

تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليعيد بهذا الارتفاع اختبار المقاومة المحورية والنفسية عند مستوى 5,000$، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من قوة هذه المنطقة ويمنحها ثقلاً فنياً كبيراً في تحديد وجهة السعر التالية.

وبالإضافة إلى ذلك نلحظ بدء تشكل تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمالية تكون دايفرجنس سلبي قد يضاعف من الضغوط الهابطة خلال الفترة المقبلة.

على هذا الأساس تميل توقعاتنا إلى انخفاض سعر الذهب خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 5,000$، ليستهدف مستوى الدعم 4,800$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4,800$ ومستوى المقاومة 5,100$.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط