سعر الباوند مقابل الين يخبر الدعم المكسور-توقعات اليوم 9-2-2026

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم الجمعة اندفاع صاعد قوي بعد اقترابه من الدعم المتمركز عند 6725.00 معوّضا بذلك جزء كبير من الخسائر المحققة مؤخرا لنلاحظ وصوله حاليا نحو 6940.00 مقتربا من الحاجز المتمركز عند 6980.00.

يعتمد السيناريو المقترح لتداولات هذا اليوم على قوة الحاجز المذكور سابقا, فالثبات المتكرر دونه سيدفع بالسعر لتشكيل موجات سلبية جديدة ليحاول من خلالها استهداف مستوى 6900.00 وبالثبات أدناه ستمتد الخسائر مجددا نحو 6855.00, أما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيزيد من فرص مهاجمته للقمة التاريخية المستقرة عند 7018.00 ومن ثم ليحاول تسجيل بعض المكاسب الإضافية باستهدافه لمستوى 7040.00 و7075.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6900.00 و 6980.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز