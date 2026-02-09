شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على السيناريو التصحيحي الهابط– توقعات اليوم 9-2-2026 والان مع بالتفاصيل
2026-02-09 04:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حاول سعر البلاتين مؤخرا التصدي للضغوط السلبية بتشكيله لبعض الموجات الصاعدة محققا بذلك لمستوى 2145.00$ ليستقر فوق محور المتوسط المتحرك 55, نكرر التنويه إلى أن هذا الارتداد لن يؤكد نجاح السعر باستعادته للميل الصاعد نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 2245.00$ لحاجز مهم ليدعونا ذلك لترجيح سيطرة الميل الجانبي لتداولات الفترة الحالية لحين تجميعه للعزم السلبي ليمكنه من الهبوط مجددا دون 1950.00$ ومن ثم ليستهدف المحطات التصحيحية المستقرة قرب 1860.00$ و1740.00$ على التوالي.
أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه, سيزيد ذلك فرص تسجيله لمكاسب متعددة لنتوقع اندفاعه أولا نحو 2340.00$ ومن ثم ليجدد الضغط على العائق المتمركز عند 2425.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1780.00$ و 2070.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز