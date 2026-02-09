الاقتصاد

سعر البلاتين يحافظ على السيناريو التصحيحي الهابط– توقعات اليوم 9-2-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر البلاتين يحافظ على السيناريو التصحيحي الهابط– توقعات اليوم 9-2-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على السيناريو التصحيحي الهابط– توقعات اليوم 9-2-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-09 04:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حاول سعر البلاتين مؤخرا التصدي للضغوط السلبية بتشكيله لبعض الموجات الصاعدة محققا بذلك لمستوى 2145.00$ ليستقر فوق محور المتوسط المتحرك 55, نكرر التنويه إلى أن هذا الارتداد لن يؤكد نجاح السعر باستعادته للميل الصاعد نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 2245.00$ لحاجز مهم ليدعونا ذلك لترجيح سيطرة الميل الجانبي لتداولات الفترة الحالية لحين تجميعه للعزم السلبي ليمكنه من الهبوط مجددا دون 1950.00$ ومن ثم ليستهدف المحطات التصحيحية المستقرة قرب 1860.00$ و1740.00$ على التوالي.

 

أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه, سيزيد ذلك فرص تسجيله لمكاسب متعددة لنتوقع اندفاعه أولا نحو 2340.00$ ومن ثم ليجدد الضغط على العائق المتمركز عند 2425.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1780.00$ و 2070.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا