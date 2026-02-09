سعر النفط خام برنت بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 09-02-2026

مدد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة مالم يحافظ على دعومه القريبة.