الاقتصاد

سعر النفط خام برنت بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 09-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 09-02-2026 1/2
  • سعر النفط خام برنت بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 09-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 09-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-09 02:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة مالم يحافظ على دعومه القريبة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا