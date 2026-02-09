الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 09-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 09-02-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 09-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 09-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-09 02:52AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، قد تدفعه لتمديد هذا المسار الإيجابي خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من تلك المؤشرات.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا