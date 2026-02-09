سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 09-02-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، قد تدفعه لتمديد هذا المسار الإيجابي خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من تلك المؤشرات.