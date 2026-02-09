سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 09-02-2026

تراجع قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي خاصة وقد تزامن ذلك مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.