إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 09-02-2026

ارتفع سعر سهم C3.ai, Inc (AI) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 12.75$، ليستهدف مستوى الدعم 8.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط