النفط يتراجع بأكثر من 1% مع انحسار مخاوف الإمدادات بعد محادثات أمريكية-إيرانية

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،لتتداول فوق الحاجز النفسي عند 5,000 دولاراً للأونصة مرة أخرى ،بدعم التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



بعد تعليقات أقل عدوانية لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،يترقب المتعاملون على مدار هذا الأسبوع ،صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة،ستوفر أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية على مدار هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.65% إلى (5,047.18$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,964.30$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,964.30$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 3.7% ،في ثالث مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بفضل نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،في ظل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.



•وعلى مدار الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.45% ، في رابع مكسب أسبوعي خلال الخمسة أسابيع الأخيرة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا التراجع بسبب ضغوط سلبية في مقدمتها تشديد التدقيق على الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى، وتصاعد المخاوف من اضطرابات يفرضها الذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات ، إضافة إلى ضغوط ناتجة عن تدفقات السيولة و طلبات الهامش المرتبطة بالذهب والفضة.



الفائدة الأمريكية

•صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، أنها تعتقد أن خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين قد يكون ضروريًا لمواجهة ضعف سوق العمل.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس مستقر عند 85% ،و تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 15%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•بداية من غداً الثلاثاء يصدر العديد من البيانات الاقتصادية الهامة من واشنطن ، عن مبيعات التجزئة ،ويصدر تقرير الوظائف المؤجل يوم الأربعاء ،وتصدر يوم الخميس طلبات إعانة البطالة ،ويوم الجمعة تصدر بيانات التضخم الرئيسية لشهر يناير.



توقعات حول أداء الذهب

قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": قد يكون هذا هو الارتباط قصير المدى للغاية خلال اليوم بين الدولار والفضة وكذلك الذهب (الذي يدفع المعادن إلى الارتفاع).



وقال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": يدفع البحث عن فرص الشراء (أيضًا) الذهب مجددًا فوق مستوى 5,000 دولار.



وأضاف ووترر: أي ضعف في بيانات الوظائف قد يدعم جهود انتعاش الذهب. ولا نتوقع خفضًا لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حتى منتصف العام، إلا إذا بدأت بيانات الوظائف في الانخفاض الحاد.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 1.72 طن متري،فى رابع انخفاض يومي على التوالي، لينزل الإجمالي إلى 1,076.23 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 15 يناير الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب أمام مقاومة مزدوجة قد تعرقل مكاسبه - توقعات اليوم – 09-02-2026