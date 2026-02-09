سعر سهم دلتا إيرلاينز (DAL) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 09-02-2026

انخفض سعر سهم بلاك روك BLACKROCK, INC (BLK) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتخطى بهذا الانخفاض دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 1,088.55$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 990.55$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط