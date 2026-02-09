تكنولوجيا: تقرير يكشف إلغاء إنتل إطلاق معالج Core Ultra 9 290K Plus المخصص للألعاب من فئة Arrow Lake Refresh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير حديث من VideoCardz أن معالج إنتل المرتقب Core Ultra 9 290K Plus، من فئة Core Ultra 200S Plus، لم يعد متوقعًا أن يرى النور، رغم كثرة التسريبات ونتائج الاختبارات التي ظهرت سابقًا.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار ذلك إلغاءً رسميًا، إذ أن المنتج لم يُعلن عنه رسميًا من الأساس. فالشركة كانت تفكر جدياً في إطلاقه، كما يتضح من توزيع وحدات تجريبية على شركائها، لكنها تراجعت عن قرارها في النهاية.

ويرجع سبب هذا القرار، بحسب VideoCardz، إلى تداخل كبير في تشكيلة معالجات Core Ultra 200K Plus القادمة. إذ من المتوقع أن يأتي Core Ultra 7 270K Plus بمواصفات مشابهة لمعالجات 285K و Core Ultra 9 290K Plus، خاصةً مع وجود 24 نواة، ما دفع إنتل لتفادي ازدواجية المنتجات في السوق.

رغم ذلك، كانت التسريبات تشير إلى أن Core Ultra 9 290K Plus سيحمل زيادة سرعة حرارية تبلغ 100 ميجاهرتز، ما يمنحه أداءً أعلى بنسبة 10% في الاختبارات المسربة، وهي زيادة معتبرة لعشاق الأداء العالي.

وعلى الرغم من هذا التراجع، يظل عشاق الألعاب المتجهين إلى معالجات إنتل على موعد مع معالجات Nova Lake المخصصة للألعاب والتي يُتوقع إصدارها لاحقًا هذا العام.

المصدر