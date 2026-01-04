تكنولوجيا: ASUS تحذر: أسعار الذاكرات العشوائية وذاكرة الفلاش سترتفع بشكل كبير ابتداءً من 5 يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب CES 2026، يبدو أن وضع إمدادات الذاكرات وصل إلى مرحلة حرجة. أعلنت ASUS أنها سترفع أسعار بعض منتجات الذاكرة اعتبارًا من 5 يناير.

وجاءت هذه المعلومات من رسالة داخلية مسرّبة إلى شركاء الأعمال، نشرتها في البداية Videocardz، وأكدت ASUS Taiwan لاحقًا صحة الوثيقة، مشيرة إلى أنها كانت موجهة داخليًا ولم تكن للاستخدام العام.

تشمل التعديلات على الأسعار بشكل محدد وحدات SSD ومجموعات DRAM، إلا أن بعض التركيبات والمنتجات فقط هي التي ستتأثر، وفقًا للوثيقة.

ويُنظر إلى توقيت هذه الزيادة، قبيل CES 2026، على أنه خطوة استراتيجية لتحديد معايير أسعار جديدة في السوق. ولم تكشف ASUS بعد عن تفاصيل الأسعار لكل موديل أو مدى الزيادة بدقة، بينما تشير الشائعات الصناعية إلى إمكانية ارتفاع أسعار الذاكرات العشوائية بنسبة تصل إلى 45٪ خلال 2026.

قد تؤثر هذه الزيادات على جميع القطاعات التي تعتمد على مكونات الذاكرة مثل DRAM وNAND flash، بما في ذلك الحواسيب المحمولة، وأجهزة الحواسب الجاهزة، وبطاقات الرسوميات.

وفي رد فعل على ذلك، ستواصل ASUS دعم اللوحات الرئيسية DDR4، مما يتيح للمستخدمين خيار الاستمرار مع المعيار الأقدم الذي شهد بدوره ارتفاعًا في الأسعار لكنه يبقى أكثر توفرًا من الناحية الاقتصادية.

كما بدأت شركات تصنيع أخرى في تطبيق إجراءات مؤقتة مماثلة، حيث من المتوقع أن تأتي المزيد من الحواسب المحمولة بسعة 8 جيجابايت فقط من الذاكرة في المستقبل.

