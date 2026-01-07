محمد بن راشد: شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الشكر إلى موزة الفطيم وفريق عملها، في إشادة بما يقدمه فريق تطوير مرسى بوليفارد من نموذج في مشاركة القطاع الخاص بتطوير الوجهات التي تعكس جمالية مدينة دبي، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة بأن تكون الأفضل والأجمل.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»، أمس: «شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها»، وذلك تعليقاً على مقطع فيديو من إنتاج اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، يرصد آراء عدد من زوار «مرسى بوليفارد» من مختلف الجنسيات أشادوا بالأجواء الجميلة والمقومات السياحية للمدينة.

وجاء مقطع الفيديو مرفقاً بتعليق من الحساب الرسمي للجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي: «يقدم فريق تطوير مرسى بوليفارد نموذجاً في مشاركة القطاع الخاص بتطوير الوجهات التي تعكس جمالية المدينة، والنظام، والتصميم؛ تماشياً مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي بأن تكون دبي المدينة الأفضل، والأجمل، والأكثر تحضراً في العالم».