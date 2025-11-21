قوبل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بسخرية واسعة من الجمهور والمتابعين الذين شاركوه على نطاق واسع عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنانة فهيمة عبد الله, جالسة بعد نهاية فاصل غنائي قدمته في حفل خاص. وظهر في المقطع المتداول شاب يجلس بجوار المطربة ويراقب هاتفها بطريقة فضولية أثارت سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفنانة فهيمة عبد الله, علمت بمتابعة الشاب الجالس بجوارها لشاشة هاتفها وردت عليه بنظرة ساخرة لم يفهمها وسط تعليقات الجمهور الذي كتب: (نفس حركات ناس المواصلات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة والفيديو.. شاهد ردة فعل الفنانة فهيمة عبد الله عندما اكتشفت أن أحد الجلسين بجوارها يراقب هاتفها بطريقة غريبة وساخرون: (نفس حركات ناس المواصلات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.