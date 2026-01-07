أمم إفريقيا: ساحل العاج آخر المتأهلين لربع النهائي لملاقاة مصر

الرياص - اسماء السيد - مراكش (المغرب) : حجزت ساحل العاج، حاملة اللقب، البطاقة الاخيرة الى ربع النهائي عندما تغلبت على بوركينا فاسو 3 0 الثلاثاء على الملعب الكبير في مراكش في ثمن نهائي كأس الامم الافريقية لكرة القدم في المغرب.

وحسمت ساحل العاج تأهلها في الشوط الاول بفضل مهاجمها ومانشستر يونايتد الانكليزي أماد ديالو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 20، رافعا رصيده الى ثلاثة أهداف في البطولة، وصنع الثاني لمهاجم لايبزيغ الألماني يان ديومانديه (32)، قبل أن يختم بديل الاخير بوزومانا توريه المهرجان بالثالث (87).

وتلتقي ساحل العاج في ربع النهائي السبت المقبل في أغادير مع مصر التي تأهلت الاثنين بفوزها الصعب على بنين 3 1 بعد التمديد (الوقت الاصلي 1 1).

ويفتتح الدور ربع النهائي الجمعة بمباراتي السنغال مع مالي في طنجة، والمغرب مع الكاميرون في الرباط، ويختتم السبت بمباراتي نيجيريا مع الجزائر في مراكش، ومصر مع ساحل العاج في أغادير.

وبسط المنتخب العاجي الساعي الى الحفاظ على اللقب وإحرازه للمرة الرابعة في تاريخه، سيطرته شبه المطلقة في الشوط الأول وتمكن من ترجمتها الى تفوق صريح، أولاً إثر هجمة منسقة وتبادل للتمرير بين اللاعبين استغلها ديالو في اقتحام منطقة الجزاء وتسديد الكرة بطريقة مخادعة للحارس البوركينابي (20).

وعزز منتخب "الفيلة" تقدمه عندما تقدم ديالو بالكرة عن الجهة اليسرى وعكس تمريرة عرضية متقنة تابعها ديوماندي بتسديدة سكنت الشباك (32).