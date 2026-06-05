إسرائيل تقصف لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت مصادر رسمية إن الجيش الإسرائيلي قصف بلدات في لبنان، اليوم الجمعة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين رعته الولايات المتحدة.

وأعلن لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع هدنة على أن ينتشر الجيش اللبناني في "مناطق تجريبية" في الجنوب يتولى السيطرة "الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية".

وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية عن "نزوح كثيف" للسكان، قبل أن تفيد لاحقا بضربات على بلدة عدة.

كما قصفت إسرائيل، اليوم، مداخل مدينة صور، حيث قتل سبعة أشخاص في غارات إسرائيلية ليل الخميس الجمعة بحسب ما أفاد به مصدر في الدفاع المدني.

وقال المصدر إن ضربة قرب مستشفى جبل عامل في مدينة صور أسفرت ليلا عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، كما تسببت بأضرار طفيفة في المنشأة. وأدّت ضربة أخرى على منطقة سكنية إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة، بينهم طفلان.

وشاهد مراسل صحفي مصرفا متضررا بشكل كبير قرب مستشفى جبل عامل، وهو واحد من ثلاثة مستشفيات في المدينة.