“أرامكو”: هناك نقص في الاستثمار بمجال تكرير النفط

أفاد مصعب الملا نائب رئيس ”أرامكو” السعودية لتقارير الطاقة والاقتصاد بأن أزمة إمدادات النفط الحالية تكشف عن وجود نقص في الاستثمار في تكرير النفط في حين أن الطلب لا يزال قويا.
وقال الملا، خلال مؤتمر مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط الذي تنظمه “إس آند بي غلوبال إنرغي” في لندن، إن طاقة التكرير فقدت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا بين عامي 2020 و2023.
وأضاف المسؤل: “ندرك الآن أنه لو كانت لدينا تلك المصافي، لكان بإمكاننا بالتأكيد التخفيف من آثار الأزمة الراهنة”.
وفقدت السوق العالمية إمدادات تعادل نحو 14 مليون برميل يوميا من دول منتجة بمنطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب على إيران والهجمات على البنية التحتية للطاقة وإغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز وما تبعه من حصار بحري أمريكي.
المصدر: رويترز + روسيا اليوم
اسماء عثمان
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