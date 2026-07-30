لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من اللاجئين والوجود الأجنبي غير المقنن تواصل حملاتها

واصلت لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من اللاجئين والوجود الأجنبي غير المقنن تنفيذ حملاتها الميدانية لضبط الأجانب المقيمين بصورة غير مشروعة، وذلك بمشاركة شرطة ولاية الخرطوم والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، عبر الأطواف المشتركة التي تستهدف تعزيز الأمن وإنفاذ القانون.

وأسفرت الحملة عن إبعاد (162) أجنبياً إلى بلدانهم، إلى جانب ترحيل (144) لاجئاً من ولاية الخرطوم إلى معسكرات اللجوء بالولايات، وذلك تحت إشراف معتمدية اللاجئين وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتهيب معتمدية اللاجئين بجميع اللاجئين المعتمدين التوجه إلى مكاتبها لإكمال إجراءات التسجيل والحصول على الرقم الأجنبي، ثم الانتقال إلى معسكرات اللجوء خارج ولاية الخرطوم، بعد أن تم تجهيزها وتهيئتها بما يمكّن المفوضية والمعتمدية والمنظمات الإنسانية من تقديم الخدمات اللازمة لهم.

كما أصدرت اللجنة تحذيراً لملاك العقارات والمباني تحت التشييد بعدم إيواء الأجانب المقيمين بصورة غير مشروعة، وعدم السماح للاجئين بالسكن في الحيازات أو المباني قيد الإنشاء، مؤكدة أن مخالفة هذه التوجيهات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، رئيس اللجنة الاعلامية انطلاق عمليات تسجيل اللاجئين المعتمدين لدى السلطات المختصة ومنحهم الرقم الأجنبي، مؤكداً استمرار حملات ضبط الوجود الأجنبي غير المشروع بجميع محليات ولاية الخرطوم، وإنفاذ القانون في مواجهة المخالفين، بما في ذلك كل من يثبت تورطه في إيواء أو التستر على الأجانب المقيمين بصورة غير مشروعة.