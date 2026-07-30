المجموعة السعودية تتكبد خسائر بقيمة 58 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026

كشفت نتائج المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بالربع الثاني من عام 2026، تكبد صافي خسائر، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من عام 2025، في ظل انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح شركاتها المدارة بصورة مشتركة.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، بلغ صافي الخسائر 58 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 20 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وعزت المجموعة السعودية الخسائر إلى انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح شركاتها المدارة بصورة مشتركة خلال الربع الحالي، نتيجة ارتفاع تكاليف اللقيم، وانخفاض الكميات المباعة نتيجة تأثر سلاسل الإمداد، إلى جانب انخفاض في العائد من المرابحات الإسلامية، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية.

وأظهرت نتائج المجموعة بالربع الثاني من عام 2026 تحقيق خسائر تشغيلية بلغت 60 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 13 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024.

وكشفت نتائج المجموعة السعودية بالنصف الأول من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح إلى 194 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 38 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 410.53%.

وكانت أرباح المجموعة السعودية بالربع الأول من عام 2026، سجلت ارتفاعا نسبته 1300%، إلى 252 مليون ريال مقارنة بصافي ربح بلغ 18 مليون ريال بالربع الأول من العام الماضي.