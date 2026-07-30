أرباح المطاحن الرابعة السعودية ترتفع إلى 50.55 مليون ريال في الربع الثاني 2026

ارتفعت أرباح شركة المطاحن الرابعة بنسبة 48.46%، في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل نمو الإيرادات بدعم زيادة مبيعات قطاعي الدقيق والنخالة وتحسن الهوامش.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 50.55 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 34.05 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء مدعوماً بنمو الإيرادات الذي جاء نتيجة زيادة مبيعات قطاعي الدقيق والنخالة وتحسن الهوامش.

واشارت إلى أن ارتفاع صافي الأرباح جاء رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع وذلك تماشيًا مع الأنشطة التجارية ودعم قنوات البيع.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 5.18% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 53031 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 54.74 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 37.7 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 45.21%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 21.6%، خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 167.84 مليون ريال، مقارنة بـ 138.02 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي.

وكشفت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 103.87 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 86.75 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 19.74%.