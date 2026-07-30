أرباح أملاك للتمويل السعودية ترتفع 25.18% بالربع الثاني لزيادة دخل العمولات الخاصة

سجلت شركة أملاك العالمية للتمويل ارتفاعا نسبته 25.18%، بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، بدعم زيادة دخل العمولات الخاصة للتمويل.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 25.53 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 20.39 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في صافي الربح تعود بشكل رئيسي إلى زيادة دخل العمولات الخاصة للتمويل، وانخفاض تكلفة التمويل؛ والذي قابله جزئيًا زيادة المصروفات التشغيلية، ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وعلى أساس ربع سنوي، صعدت أرباح الشركة بنسبة 61.4% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 15.82 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع إجمالي ربح العمليات إلى 109.77 مليون ريال مقابل 83.07 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 32.13%.

وارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 18.16%، في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 164.62 مليون ريال، مقارنة بـ 139.32 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي.

وكشفت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 41.34 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 32.31 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 27.97%.