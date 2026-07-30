“إيغاد”: تعلن إعادة افتتاح بعثة الهيئة في السودان

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد”:

– إعادة افتتاح بعثة الهيئة في السودان يؤكد التزام المنظمة المؤسسي الراسخ تجاه البلاد وشعبها.

– بهذه المناسبة، سيلقي السكرتير التنفيذي ورقني قبيهو كلمة حول مشاركة إيغاد في السودان، وسيسلط الضوء على جهود المنظمة لدعم السلام وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

– قبيهو سيؤكد تضامن الهيئة مع الشعب السوداني في مسيرته نحو التعافي والاستقرار.

الشرق

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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