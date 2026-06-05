زايد بن حمد يطّلع على جهود شرطة الشارقة في الوقاية من المخدرات ومكافحتها

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن دولة الإمارات تواصل تعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة المخدرات وتطويرها انطلاقاً من رؤيتها الشاملة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره وترسيخ جودة حياة جميع أفراده.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه أمس لمقر القيادة العامة لشرطة الشارقة اطلع فيها على المنظومة الأمنية المتقدمة في الوقاية من المخدرات ومكافحتها وما ترتكز عليه من ممارسات استباقية وتقنيات رقمية وبرامج توعوية ووقائية متخصصة، تسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من هذه الآفة، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.

وشدد معاليه على أن الدولة تعتمد نهجاً متكاملاً يسهم في التصدي لآفة المخدرات والحد من آثارها السلبية والذي يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات المرتبطة بها.

وأشاد معاليه بالجهود النوعية المتقدمة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة الشارقة في هذا المجال من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج متخصصة تقوم على الاستباقية والابتكار إلى جانب حملات التوعية الموجهة لمختلف فئات المجتمع.

وأكد أن هذه الجهود أسهمت في رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية، فضلاً عن دعم الشراكة المجتمعية في مكافحة هذه الآفة بما يعكس حرص المؤسسات الأمنية على حماية أفراد المجتمع والمحافظة على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها الدولة.

من جانبه، أكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة أن هذه الزيارة تجسد أهمية الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية في مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة يسهمان في تطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز قدرتها على مواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة.

وأضاف أن مواجهة خطر المخدرات يتطلب عملاً تكاملياً وجهوداً متواصلة تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتوظيف أحدث التقنيات الأمنية بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره وهذا ما آلت إليه هذه الزيارة والتي تعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود في التصدي لهذا التحدي الذي يستهدف الأفراد والأسر والمجتمعات ككل.

كان معاليه قد استهل زيارته بجولة في معرض تخصصي استعرضت خلاله القيادة العامة لشرطة الشارقة أحدث التقنيات والأنظمة الذكية والرقمية المستخدمة في عمليات الرصد والتحليل والتتبع الأمني إلى جانب المنهجيات المتقدمة في الكشف عن الجرائم المرتبطة بالمخدرات وتعقب المتورطين فيها بما يدعم الجهود الاستباقية ويعزز من كفاءة المنظومة الأمنية في مواجهة الأساليب الإجرامية المستحدثة.

وتعرف معاليه على عدد من المبادرات والمشاريع النوعية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة في مجالات الوقاية والتوعية المجتمعية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز الحصانة المجتمعية لدى مختلف فئات المجتمع.

وشملت الزيارة جولة في مركز العمليات تعرف معاليه خلالها إلى منظومة العمل التشغيلية وآليات المتابعة والاستجابة الأمنية وما تتضمنه من تقنيات حديثة وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في دعم اتخاذ القرار وتحليل البيانات وتعزيز كفاءة إدارة العمليات الأمنية على مدار الساعة.

وشاهد معاليه مادة مرئية سلطت الضوء على جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وأبرز العمليات النوعية التي نفذتها مديرية الوقاية ومكافحة المخدرات والنتائج المتحققة في مجالات الضبط والوقاية.

وشهدت الزيارة استعراضا لأبرز الإنجازات والمؤشرات المحققة والمبادرات الوقائية والتوعوية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الوقاية، وحماية أفراد المجتمع من مخاطر المخدرات وآثارها السلبية.