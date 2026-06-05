تنبيه من "الوطني للأرصاد"

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس في الدولة خلال اليوم الجمعة.

ودعا "الوطني للأرصاد" إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الرياح المثيرة للغبار والتي تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض المناطق.

وأشار"الوطني للأرصاد" عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، إلى هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً تصل سرعتها إلى 50 كم/س مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق خاصة غرباً، وذلك من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً اليوم الجمعة.