تكنولوجيا: تسريب يكشف خارطة طريق معالجات Snapdragon 8 الجديدة من كوالكوم حتى 2028

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد عن خارطة طريق معالجات Snapdragon 8 القادمة من كوالكوم، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تطوير أربعة معالجات جديدة، من بينها رقاقات بتقنية تصنيع 2 نانومتر وأخرى بتقنية 3 نانومتر.

ووفقًا للمسرب المعروف Digital Chat Station، تستعد كوالكوم لإطلاق معالجي Snapdragon 8 Elite Gen 6 وSnapdragon 8 Elite Gen 6 Pro هذا العام، وهما أول معالجات الشركة في هذه الفئة بتقنية تصنيع 2 نانومتر.

وفي المقابل، أشار التسريب إلى وجود معالجين إضافيين ضمن خارطة الطريق، هما Snapdragon 8 Elite Gen 5XX الذي يحمل رقم الطراز SM8850Q، ومعالج Snapdragon 8 Gen 5 Pro برقم الطراز SM8845 Pro، وكلاهما سيُصنع بتقنية 3 نانومتر.

ولم يكشف المصدر عن المواصفات التقنية للمعالجين الجديدين، إلا أنه رجح أن يقدم Snapdragon 8 Gen 5 Pro أداءً أعلى من الإصدار القياسي، مع احتمال طرحه لاحقًا تحت اسم Snapdragon 8 Gen 6.

ويُذكر أن كوالكوم كانت قد كشفت العام الماضي عن معالجي Snapdragon 8 Elite Gen 5 وSnapdragon 8 Gen 5، اللذين يحملان رقمي الطراز SM8850 وSM8845 على التوالي.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة رسميًا عن الجيل الجديد من معالجات Snapdragon خلال قمة Snapdragon Summit، التي تُعقد عادةً في شهر سبتمبر من كل عام.

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