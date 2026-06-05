من يجرؤ على الجلوس بين سويفت وريهانا؟ بيونسيه فعلتها… وفوربس حسمتها

دبي - فريق التحرير: أعلنت مجلة “فوربس” العالمية انضمام الفنانة بيونسيه، للمرة الأولى، إلى قائمتها السنوية لأغنى النساء العصاميات في الولايات المتحدة الأميركية، لتنضم بذلك إلى نخبة من نجمات الفن والأعمال، وفي مقدمتهن تايلور سويفت وريهانا.

وقدّرت المجلة ثروة بيونسيه الصافية بنحو مليار دولار، وذلك بعد أشهر قليلة من إعلان “فوربس” رسمياً دخولها نادي المليارديرات في ديسمبر الماضي.

وأوضحت “فوربس” في تقريرها أن الحصة الأكبر من ثروة بيونسيه جاءت نتيجة مسيرتها الفنية الحافلة الممتدة على مدى ثلاثة عقود، سواء كمغنية منفردة أو كعضو سابق في فرقة الفتيات الشهيرة “Destiny’s Child”.

وأضافت المجلة أن القفزة الكبيرة في ثروتها وانضمامها إلى القائمة جاءتا مدفوعتين بالنجاح الساحق لجولتها الغنائية الضخمة “Cowboy Carter Tour” عام ٢٠٢٥، والتي حققت إيرادات قياسية تجاوزت ٤٥٠ مليون دولار من مبيعات التذاكر والمنتجات الترويجية.

واحتلت بيونسيه المرتبة ٣٩ في القائمة، متعادلةً مع الفنانة ريهانا التي تُقدّر ثروتها هي الأخرى بمليار دولار. وتأتي النجمتان خلف تايلور سويفت بـ١٦ مركزاً، إذ تحتل سويفت مرتبة أعلى بثروة تُقدّر بنحو ملياري دولار.

وتضم القائمة أيضاً أسماء بارزة في عالمي الترفيه والأعمال، من بينها أوبرا وينفري وكيم كردشيان.

وفي تعليقها على نتائج هذا العام، قالت لويزا كرول، المديرة التنفيذية للمحررين في “فوربس”: “يعكس تصنيف هذا العام تحولاً كبيراً في مراكز صناعة الثروة، حيث تبني النساء شركات بمليارات الدولارات في القطاعات الأكثر حيوية وتسارعاً في الاقتصاد، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والمنصات الاستهلاكية، إلى جانب تحويل العلامات التجارية الشخصية إلى إمبراطوريات تجارية قوية”.

يُذكر أن زوج بيونسيه، مغني الراب والمنتج “جي-زي”، يتمتع هو الآخر بمكانة راسخة ضمن نادي المليارديرات، بفضل نجاحاته الموسيقية الكبيرة واستثماراته المتنوعة ورئاسته لشركة الترفيه الشهيرة “Roc Nation”.

ويأتي هذا الإنجاز المالي الكبير في وقت يترقب فيه الجمهور إعلان بيونسيه عن ألبومها المرتقب “Act III”، الذي من المتوقع أن يختتم ثلاثيتها الموسيقية الشهيرة التي بدأت بألبوم “Renaissance” وتواصلت مع “Cowboy Carter”، وكلاهما تصدّر قائمة “بيلبورد ٢٠٠” العالمية.