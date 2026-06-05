إيميلي تهجر باريس إلى موناكو في خطوة صادمة لعشاق السلسلة… ماذا يحدث؟

دبي - فريق التحرير: في خطوة تدمج بين سحر الدراما العالمية وإثارة سباقات السرعة، خطف طاقم عمل وممثلو المسلسل الشهير “إيميلي في باريس” الأنظار في كواليس سباق “فورمولا١ لويس فيتون لجائزة موناكو الكبرى”، حيث رصدت عدسات الكاميرات الممثلة ليلي كولينز وهي تصوّر مشاهد حاسمة من الموسم السادس والجديد وسط صخب الأجواء الأيقونية للمونتي كارلو.

​ولم تقتصر المفاجأة على تواجد طاقم العمل في الحلبة، بل فجّرت كواليس التصوير مفاجأة مدوّية بظهور السائق المكسيكي الشهير سيرجيو بيريز، نجم فريق “كاديلاك ريسينغ” الجديد، إلى جانب كولينز في لقطات مشتركة أثارت حماسة الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشارها.

بدت ليلي كولينز، التي تجسّد شخصية “إيميلي كوبر”، بكامل أناقتها المعهودة التي تمزج بين الحيوية والجرأة؛ حيث ظهرت في موقع التصوير بـ “بليزر” أصفر مشرق مزدوج الصدر مع تنورة قصيرة متطابقة وحذاء ذو كعب عالٍ باللون الأرجواني، لتضفي لمسة باريسية صارخة على مرآب الفرق التابع للفريق الأمريكي الجديد “كاديلاك”، الذي يسجل ظهوره الأول هذا الموسم كفريق حادي عشر على شبكة الانطلاق.

​وفي المقابل، ظهر السائق المخضرم سيرجيو بيريز -الفائز بسباق موناكو التاريخي عام ٢٠٢٢- بإطلالته الرياضية الرسمية الخاصة بفريق كاديلاك، مرتديًا قميصًا أبيض بلمسات حمراء وزرقاء وقبعة الفريق السوداء. كما رصدت الكاميرات لقطة أخرى لكولينز وهي تدير حوارًا حادًا ومشوقًا أمام كاميرات الـ Steadicam مع زميل لها في العمل يرتدي بدلة سوداء رسمية فاخرة.

وكانت شبكة “نتفليكس” قد جددت المسلسل رسميًا لموسمه السادس والأخير في مطلع عام ٢٠٢٦، لتنطلق عجلة التصوير الفعلي في شهر أيار/مايو الماضي ضمن خطة تنقل واسعة في القارة العجوز. وبدأت الرحلة من الجزر اليونانية وتحديدًا جزيرة “ميكونوس” الساحرة في الثامن عشر من مايو الفائت، حيث صورت كولينز والنجم لوكاس برافو سلسلة مشاهد رومانسية وصيفية انتهت في ٢٦مايو، لينتقل الطاقم مباشرة إلى إمارة موناكو قبل العودة مجددًا إلى العاصمة الفرنسية باريس.

​لطالما اعتمد مسلسل “Emily in Paris” على دمج بطلته في أحداث حقيقية بالغة الفخامة والشهرة، وجاء اختيار عطلة نهاية الأسبوع لسباق موناكو الكبرى بمثابة بيئة مثالية لخطوط العمل الدرامية؛ حيث يتقاطع عالم إيميلي المهني، القائم على إدارة الماركات الفاخرة والعلاقات العامة للعملاء رفيعي المستوى، مع أرقى وأغلى حدث رياضي سنوي في العالم.

لقد ​نجح صناع العمل في خلق حالة “بروباغندا” ذكية قبل العرض بوضع كاميراتهم في قلب الحدث؛ وسواء ظهر سيرجيو بيريز كشخصية ناطقة أو كإضافة شرفية فاخرة في الخلفية، فإن النتيجة واحدة: الجميع يتحدث عن إيميلي وموناكو منذ الآن!

​ويبقى السؤال الذي يترقبه عشاق السلسلة: كيف ستؤثر أجواء موناكو الصاخبة وسرعة الفورمولا١ على قرارات إيميلي العاطفية والمهنية؟ الإجابة ستحملها حتمًا حلقات الموسم السادس والمنتظر بشغف.