دبي - فريق التحرير: كشفت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش عن استعداد الممثلين إلهان شين وجيمري بايسال للاجتماع مجدداً في بطولة عمل درامي جديد يحمل اسم “مسار قلبي البحر الأسود”.
يأتي هذا العمل كجزء من سلسلة المسلسلات القصيرة المندرجة تحت مشروع “Go Türkiye”، الذي تشرف عليه وكالة ترويج وتطوير السياحة التركية (TGA) ويهدف إلى تسليط الضوء على جمال الطبيعة والمعالم السياحية في تركيا والترويج لها عالمياً من خلال استثمار نجومية الممثلين الأتراك البارزين.
تتولى شركة “Han Medya” المملوكة للممثل التركي تولجاهان سايشمان إنتاج هذا المسلسل القصير وسيقود العمل المخرج التركي المعروف “كيتش”.
ستتمحور أحداث المسلسل القصير حول منطقة البحر الأسود التركية (Karadeniz)، لإبراز طبيعتها الخلابة ومقوماتها السياحية الفريدة.
حظي هذا اللقاء المتجدد بين إلهان شين وجيمري بايسال، بتفاعل واسع فور إعلانه من قبل عشاق الدراما التركية، الذين استذكروا تناغمهما الفني السابق وتطلعوا لرؤيتهما معاً في هذا الإطار الترويجي السياحي الجديد.
ويأتي الإعلان عن هذا المشروع الجديد بعد أيام من خضوع جيمري بايسال لعملية جراحية مجددًا لاستئصال ورم حميد من ثديها، حيث طمأنت جمهورها إلى نجاح العملية واستقرار حالتها الصحية، لتعود سريعاً إلى نشاطها الفني من خلال هذا العمل الجديد الذي يجمعها مجدداً بإلهان شين.
كانت هذه تفاصيل خبر خبر سار لجمهور جيمري بايسال وسط أزمتها الصحية.. ثنائية جديدة مع إلهان شين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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