بعد ١٦ عاماً على نهايته.. “العشق الممنوع” يعود ويتصدّر المشهد من جديد

دبي - فريق التحرير: تصدّرت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مجدداً أصداء المسلسل التركي الأسطوري “العشق الممنوع”، بالتزامن مع مرور ١٦ عاماً على عرض حلقته الأخيرة، التي شكّلت نهاية العمل وحدثاً درامياً لافتاً عام ٢٠١٠.

ورُصدت تفاعلات رقمية واسعة عبر منصات التواصل، ولا سيما على منصة “إكس”، حيث استعاد الجمهور العربي والتركي هذه المناسبة، مستذكرين مشهد النهاية الشهير ووفاة شخصية “بيهتر يوريوغلو” (سمر)، الذي وافق ٢٤ حزيران ٢٠١٠.

ولم يقتصر الاحتفاء على ذكرى النهاية فحسب، بل يمتد سنوياً ليشمل ذكرى انطلاق العمل في الرابع من سبتمبر، وسط إشادات مستمرة من المغردين بالثنائية الدرامية التي يعتبرها كثيرون من الأفضل في تاريخ الدراما الرومانسية التركية.

ويؤكد هذا التفاعل الاستثنائي، بعد مرور أكثر من عقد ونصف، أن “العشق الممنوع” لم يكن مجرد مسلسل عابر، بل تحوّل إلى ظاهرة فنية عابرة للأجيال والمجتمعات، محافظاً على مكانته الراسخة في ذاكرة المشاهدين رغم كثافة الإنتاجات الدرامية الحديثة.

ويُصنّف مسلسل “العشق الممنوع” كأحد أبرز الأعمال الدرامية الرومانسية والاجتماعية (الميلودراما)، وهو مقتبس عن رواية شهيرة للكاتب التركي خالد ضياء أوشاقليغيل، التي كُتبت بين عامي ١٨٩٩ و١٩٠٠.. وقد شهدت الرواية نسختين دراميتين تلفزيونيتين؛ الأولى عام ١٩٧٠ بنسخة كلاسيكية بالأبيض والأسود لم تتجاوز ست حلقات، بينما كانت النسخة الثانية والأبرز عام ٢٠٠٨، حيث أُعيد إنتاج العمل برؤية عصرية وميزانية إنتاجية ضخمة.

حقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً ونقدياً غير مسبوق، تُوّج بحصوله على عشرات الجوائز المحلية والدولية، من بينها لقب أفضل مسلسل درامي في العالم لعام ٢٠٠٩. كما حقق عوائد مالية كبيرة بعد دبلجته وتوزيعه إلى أكثر من ١٢ لغة عالمية، ليصبح واحداً من أشهر وأهم المسلسلات التركية في العالم العربي، مستنداً إلى حبكته المشوّقة وجرأة طرحه التي أثارت جدلاً واسعاً وصل صداه إلى أروقة المحاكم.