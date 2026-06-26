بالصور: نجوم هوليوود في مدرجات مواجهة أميركا وتركيا في كأس العالم.. من هُم؟

دبي - فريق التحرير: شهدت مدرجات ملعب لوس أنجلوس، مساء الخميس، حضورًا لافتًا لعدد من نجوم هوليوود والمشاهير، الذين حرصوا على متابعة مواجهة المنتخب الأميركي ونظيره التركي ضمن منافسات كأس العالم ٢٠٢٦.

وكان من أبرز الحاضرين النجم براد بيت ونجمة المجتمع باريس هيلتون، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الفنية والإعلامية التي تابعت المباراة من المدرجات، في أجواء حماسية منهم: أليسون بري، ديف فرانكو، كريستوفر مينتز-بلاس، جيسيكا ألبا وابنتاها، ويل فيريل، مالين أكرمان، إدوارد نورتون وغيرهم.

وعلى الصعيد الرياضي، حسم المنتخب التركي اللقاء لصالحه بنتيجة ٣-٢ في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع. وسجل باريس ألبير يلماز الهدف الثاني لتركيا في الدقيقة ٣١، قبل أن يعادل الأميركي سيباستيان بيرهالتر النتيجة (٢-٢) بعد ١٨ دقيقة.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خطف كان أيهان هدف الفوز للمنتخب التركي، ليمنحه انتصارًا مثيرًا.

ورغم الخسارة، ضمن المنتخب الأميركي تأهله إلى الدور المقبل، حيث يستعد لمواجهة منتخب البوسنة والهرسك في الأول من يوليو المقبل بمدينة سانتا كلاريتا في ولاية كاليفورنيا.

ولم يقتصر الحدث على الإثارة داخل المستطيل الأخضر، إذ خطف الحضور الكبير لنجوم الفن والمشاهير الأنظار، ليضيف بريقًا خاصًا إلى أجواء المباراة في لوس أنجلوس.