تكريم وتألق ونجاح.. ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد نجما ليلة بيفرلي هيلز

دبي - فريق التحرير: في احتفالية ضخمة سادها البريق والنجاح، كُرّمت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد سعد في الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، وذلك ضمن الدورة العاشرة من حفل مجلة “إينيجما” للاحتفاء بالنجاح والتميّز العربي.

وفي كلمتها المؤثرة عقب تسلّمها الجائزة، أعربت ياسمين عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة وفخرها بهذا التكريم المميز، مشيرةً إلى أنها المرة الأولى التي تُكرَّم فيها خارج مصر، ما منح الجائزة مكانة خاصة في قلبها.

وحظيت ياسمين بلفتة استثنائية، إذ قدّم الجائزة لها رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد، في لقطة مميزة لاقت تفاعلاً واسعاً.

أما أحمد سعد، فعاش بدوره ليلة استثنائية بعد تسلّمه جائزة التميز في صناعة الموسيقى. ولم يكتفِ بالتكريم، بل أشعل أجواء الحفل بوصلة غنائية حماسية تفاعل معها الحضور بشكل لافت، ورددوا معه أشهر أغانيه وسط أجواء مليئة بالطاقة والفرح.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور واللقطات التي جمعت النجمَين على السجادة الحمراء وفي كواليس الحفل، حيث ظهرت عفوية وخفة ظل ياسمين وأحمد أمام الكاميرات، فيما وثّقت الصور ضحكاتهما الصادقة والتناغم الجميل بينهما، ما خطف أنظار المتابعين.

ولم تغب إطلالة ياسمين عبد العزيز عن حديث الجمهور والنقاد، إذ تألقت بفستان أسود أنيق مكشوف الكتفين بقصّة “حورية البحر”، تزيّنه لمسة ناعمة باللون الوردي عند الأطراف. كما أكملت إطلالتها بعقد فاخر مرصّع بأحجار خضراء ثمينة، ما أبرز جمالها وأناقتها المعتادة.