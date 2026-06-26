بصمة عربية في هوليوود.. انضمام ثلاثة مبدعين إلى أكاديمية الأوسكار

دبي - فريق التحرير: أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) اختيار ثلاثة مبدعين عرب للانضمام إلى عضويتها الرسمية، في خطوة تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد السينما والموسيقى العربية على الساحة العالمية.

وضمت قائمة الأعضاء الجدد كلاً من: المونتير المصري أحمد حافظ، تقديراً لمسيرته الحافلة وإسهاماته البارزة في مونتاج العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة. ومهندس الديكور المصري محمد عطية، الذي تميز بتقديم رؤى بصرية وتصاميم سينوغرافية مبتكرة في كبرى الإنتاجات الفنية. والمؤلفة الموسيقية الأردنية سعاد بشناق، التي تُعد أول امرأة عربية تنضم إلى عضوية الأكاديمية في مجال التأليف الموسيقي، بالتزامن مع إطلاق الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل “ممكن”.

وفور إعلان الأكاديمية عن القائمة الجديدة، حرص المبدعون العرب على مشاركة هذا الإنجاز مع متابعيهم، إذ عبّروا عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن فخرهم واعتزازهم بهذا الاختيار، الذي يُتوّج مسيرتهم المهنية ويؤكد الحضور المتنامي للمواهب العربية في أبرز المحافل السينمائية العالمية.

كما شهدت صفحاتهم موجة واسعة من التهاني والتبريكات من زملائهم في الوسط الفني والجمهور العربي، الذين أشادوا بجدارتهم وتمثيلهم المشرف للفن العربي في هوليوود.