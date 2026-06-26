كندة علوش تعود بمفاجأة سينمائية.. ظهور قصير وتأثير كبير

دبي - فريق التحرير: تستعد الممثلة كندة علوش لظهور سينمائي مميز، حيث تشارك كضيفة شرف في فيلم “حتة مني” من بطولة محمد ممدوح، وتأليف أحمد عماد، وإخراج مريم أحمدي.

وفي هذا السياق، أكدت المخرجة مريم أحمدي أنها تضع اللمسات الأخيرة على الفيلم، مشيرةً في تصريحات لـ”القاهرة ٢٤” إلى أن مشاركة كندة علوش ستكون مفاجأة كبيرة للجمهور، وأن مشاهدها تحمل أهمية كبيرة ومحورية في سير الأحداث الاجتماعية والتشويقية للعمل.

وعلى الصعيد الدرامي، تترقب كندة علوش عرض مسلسلها الجديد “ابن النصابة”، من تأليف عمرو أبو زيد وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وتجسد كندة في المسلسل شخصية “رانيا”، وهي محامية متفانية تنقلب حياتها المستقرة رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها في ظروف غامضة. وخلال الأحداث، تتحول رانيا إلى امرأة قوية تسعى لاستعادة حياتها والانتقام بطريقتها الخاصة.

يُذكر أن آخر أعمال كندة علوش كان مسلسل “إخواتي”، الذي شاركت في بطولته إلى جانب نيللي كريم وروبي، وعُرض خلال موسم رمضان٢٠٢٥. وتناول العمل قصة أربع شقيقات يواجهن تحديات الحياة اليومية وسلسلة من الأزمات التي أعقبت جريمة قتل غامضة كانت إحداهن قد تنبأت بوقوعها في المنام.