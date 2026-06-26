قبل انطلاق ويمبلدون، كريس إيفرت تكشف عودة السرطان.. فماذا قالت؟

دبي - فريق التحرير: أعلنت لاعبة التنس كريس إيفرت، المتوجة بـ١٨ لقبًا في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، نبأً صادمًا لمحبيها ومتابعي الرياضة، إذ كشفت عن عودة إصابتها بسرطان المبيض للمرة الثالثة.

وفي بيان صريح اتسم بالشجاعة التي عُرفت بها، أوضحت إيفرت، البالغة من العمر ٧١ عامًا، أنها خضعت لعملية جراحية كخطوة أولى في رحلة علاجها، على أن تبدأ جلسات العلاج الكيميائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أن أكدت نتائج فحوصات الأشعة المقطعية (CT) والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) عودة المرض.

وبسبب وضعها الصحي، اعتذرت إيفرت عن عدم الحضور والمشاركة في فعاليات بطولة ويمبلدون، التي تنطلق يوم الاثنين المقبل في لندن، وهي البطولة التي تُوجت بلقبها ثلاث مرات خلال مسيرتها الحافلة، (أعوام ١٩٧٤، ١٩٧٦، و١٩٨١).

ورغم قسوة الخبر، بدت إيفرت متمسكة بروحها القتالية التي لطالما ميزتها داخل الملاعب وخارجها، إذ قالت في بيانها: “سرطان المبيض مرض لا يعرف الهوادة، لكنني سأظل متفائلة وعازمة على مواصلة خوض هذه المعركة.”

كما وجهت رسالة شكر وامتنان إلى عائلتها وأصدقائها وجمهورها، إضافة إلى الفريق الطبي المشرف على علاجها، معربةً عن تقديرها للدعم الكبير الذي تتلقاه.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها اللاعبة العالمية هذا المرض، إذ سبق أن تغلبت عليه في مناسبتين سابقتين خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٣.

ويؤكد المقربون من إيفرت أنها، بما عُرفت به من صلابة وإصرار، ستخوض هذا التحدي بكل قوة، معربين عن ثقتهم في قدرتها على تجاوز هذه المحنة مجددًا.