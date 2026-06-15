الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالخرطوم يزور الصندوق الاسود لسباق الخيل العمدة السر عدلان

في إطار اهتمام المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم بتطوير الأنشطة الرياضية التراثية وتعزيز مكانتها في المجتمع، قام الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم د. بابكر علي يحي بزيارة خاصة إلى العمدة السر عدلان، أحد أبرز رموز سباق الخيل بالولاية والصندوق الأسود لهذا النشاط العريق لما يمتلكه من خبرات متراكمة ومعارف واسعة وتاريخ حافل في مجال سباقات الخيل.

ورافق الأمين العام خلال الزيارة كل من مدير عام الرياضة د. مجدي عبدالله، ومدير صندوق دعم المناشط د. الحبو، ومدير إدارة الشباب والرياضة بمحلية أم درمان الأستاذ هاني طه.

وجاءت الزيارة بهدف الوقوف على التجارب والخبرات المتراكمة في مجال سباق الخيل، والاستفادة من الرؤى والأفكار التي يمتلكها العمدة السر عدلان حول واقع النشاط وتاريخه ومستقبله، باعتباره أحد الشخصيات التي ارتبط اسمها بمسيرة سباقات الخيل في ولاية الخرطوم لسنوات طويلة.

وشهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً حول السبل الكفيلة بإعادة الحيوية لهذا النشاط الرياضي والتراثي المهم، إلى جانب التفاكر حول آليات تطويره وتوسيع قاعدة الممارسين له، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المنافسات والفعاليات التي تسهم في استعادة بريق سباق الخيل وتعزيز حضوره في المشهد الرياضي بالولاية.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بالأنشطة الرياضية ذات البعد التراثي والثقافي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خبرات الرواد وأصحاب التجارب في وضع رؤى مستقبلية تسهم في تطوير النشاط وإثراء الساحة الرياضية بولاية الخرطوم.

من جانبه، رحب العمدة السر عدلان بالوفد الزائر، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام المجلس بموروث سباق الخيل، مؤكداً استعداده لوضع خبراته وتجربته الطويلة في خدمة هذا النشاط والمساهمة في أي جهود تستهدف تطويره والنهوض به خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من التحركات واللقاءات التي ينفذها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم بهدف دعم الأنشطة الرياضية المختلفة والاستفادة من خبرات الرموز والقيادات المجتمعية والرياضية في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للرياضة بالولاية.

إعلام المجلس