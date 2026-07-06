ترقيات وإحالات للتقاعد بجهاز المخابرات العامة

أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعددٍ من الضباط، وإحالة آخرين إلى التقاعد، وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة .

وأوضح الجهاز في بيان صحفي أصدره اليوم أن القرار يأتي في اطار الترتيبات السنوية والدورية التي دأب عليها جهاز المخابرات العامة و ترسيخاً لنهجه القائم على تجديد الدماء، وتعزيز الكفاءة ومواكبة متطلبات التطور المستمر.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

جهاز المخابرات العامة

في إطار الترتيبات السنوية والدورية والتي دأب عليها جهاز المخابرات العامة وترسيخاً لنهجه القائم على تجديد الدماء، وتعزيز الكفاءة، ومواكبة متطلبات التطور المستمر صدر اليوم قرار يشمل ترقيات لعددٍ من الضباط، وإحالة آخرين إلى التقاعد، وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة.

وإذ يعلن جهاز المخابرات العامة ذلك، فإنه يجدد شكره وتقديره وعرفانه لكل منسوبيه الذين بذلوا جهدهم وأعمارهم في ساحات الشرف والعمل، مقدمين الغالي والنفيس طوال مسيرتهم المهنية.

لقد ترك هؤلاء بصمات مضيئة ستظل المؤسسة الأمنية تحفظها لهم بالوفاء والإجلال، ونسأل الله تعالى أن يتقبل جهادهم وعطاءهم، وأن يجعل ما قدموه وبذلوه في ميزان حسناتهم.

كما تنتهز رئاسة جهاز المخابرات العامة وتؤكد في ذات الوقت مضيَّه على العهد، حارساً للوطن وأمنه، صائناً لمستقبل أجياله، باقياً وفيّاً لأبنائه، حريصاً على استمرار عطائه، متمسكاً بقيمه الراسخة في التضحية والولاء والفداء.

والله ولي التوفيق

اعلام جهاز المخابرات العامة