رونالدو الظاهرة يفتح النار على أنشيلوتي وفينيسيوس بعد صفعة النرويج

شن رونالدو نازاريو، أسطورة البرازيل، هجوما حادا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للسيلساو، وفينيسيوس جونيور، نجم الفريق، بعد الخروج من دور الستة عشر لكأس العالم.

وأطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي من دور الـ16 لكأس العالم 2026، مساء الأحد، بفوز مثير (2-1) على ملعب ميتلايف، بفضل ثنائية نجمه إيرلينج هالاند، ليتأهل إلى ربع النهائي؛ حيث سيواجه إنجلترا.

وكان رونالدو “الظاهرة”، من أوائل من انتقدوا المنتخب البرازيلي بعد هذا الخروج.

وقال وفقا لصحيفة “آس”: “بصراحة، أعتقد أن هذا الإقصاء بدأ بالقرارات التي اتُخذت على مقاعد البدلاء. كارلو أنشيلوتي أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، لكنه ارتكب أخطاءً كثيرة الليلة”.

وتابع: “ما زلت لا أفهم لماذا لم يكن جواو بيدرو ضمن التشكيلة. لقد قدم موسمًا استثنائيًا، وهو في قمة مستواه، والبرازيل بحاجة إلى مهاجم يُضيف شيئًا مختلفًا. ثم ننظر إلى إندريك. في كل مرة شارك فيها في هذه البطولة، كان يُضفي حيويةً وحماسةً وقدرةً على المفاجأة. ومع ذلك، قضى معظم كأس العالم جالسًا على مقاعد البدلاء. لا أفهم ذلك”.

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