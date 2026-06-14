شكرا لقرائتكم خبر تطوير وتأهيل 10 ملاعب رياضية برأس تنورة للارتقاء بالخدمات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة رأس تنورة مشروع تطوير وتأهيل 10 ملاعب رياضية متنوعة، ضمن مشاريعها الهادفة إلى الارتقاء بالمشهد الحضري وتوفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في تعزيز ممارسة الرياضة، ودعم الأنشطة الشبابية بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي امتدادا لجهودها في رفع كفاءة المرافق الرياضية، وتحسين الخدمات البلدية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، وشملت أعمال التطوير تأهيل 5 ملاعب لكرة القدم بمساحة إجمالية بلغت 5000 م2، وإنشاء 4 ملاعب بادل حديثة بمساحة تتجاوز 800 م2، إلى جانب إعادة تأهيل وتطوير ملعب كرة السلة بكورنيش محافظة رأس تنورة؛ بما يعزز من تنوع المرافق الرياضية والترفيهية المتاحة للأهالي والزوار.

وبينت أن أعمال التطوير شملت صيانة شاملة للبنية التحتية للملاعب، وتحديث الأرضيات بالعشب الطبيعي والصناعي وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وتركيب أنظمة إضاءة حديثة، وتطوير المرافق والخدمات المساندة؛ بما يضمن رفع كفاءة المنشآت الرياضية وتحسين تجربة المستفيدين.

وأكدت الأمانة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خططها لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز أنسنة المدن، من خلال تطوير مرافق رياضية حديثة ومتوافقة مع المعايير القياسية العالمية؛ بما يسهم في دعم البرامج والأنشطة الرياضية والشبابية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.