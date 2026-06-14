«السعودية للقهوة» تطلق المرحلة الثانية من مسابقة «محصول التميز السعودي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الشركة السعودية للقهوة تنفيذ المرحلة الثانية من النسخة الثالثة لمسابقة «محصول التميز السعودي» (Gems of Saudi)، بالتعاون مع منظمة Alliance for Coffee Excellence، في خطوة تعكس التزام الشركة بتمكين المزارعين والارتقاء بجودة البن السعودي وفق أعلى المعايير العالمية. وتشهد هذه المرحلة مشاركة خمسة حكام سعوديين للمرة الأولى ضمن لجنة التحكيم، في إنجاز يعكس تطور الخبرات الوطنية في مجال تقييم القهوة المختصة، ويأتي امتدادا لجهود الشركة السعودية للقهوة في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز معايير الجودة في مختلف مراحل إنتاج البن السعودي. وتوفر المسابقة منصة للمزارعين لاستعراض أفضل محاصيلهم أمام نخبة من الخبراء والمحكمين المحليين والدوليين؛ بما يسهم في إبراز جودة البن السعودي وخصائصه الفريدة، وفتح آفاق جديدة للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتواصل الشركة السعودية للقهوة من خلال هذه المبادرة تمكين المزارعين من تبني أفضل الممارسات الزراعية وأساليب المعالجة الحديثة؛ بما يعزز جودة المحاصيل، ويرفع من تنافسية البن السعودي على المستوى الدولي. وتعد مسابقة «محصول التميز السعودي» إحدى أبرز المبادرات المتخصصة التي تسهم في تسليط الضوء على أفضل محاصيل البن السعودي، وربط المزارعين بالخبراء والمشترين الدوليين؛ بما يدعم نمو القطاع ويعزز القيمة الاقتصادية للمحاصيل الوطنية.

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