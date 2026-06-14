شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم النسخة الثالثة من برنامج «أنت» التدريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة فعاليات النسخة الثالثة من برنامج «أنت» التدريبي، الذي يهدف إلى رفع الوعي الثقافي بمجالات الأدب والنشر والترجمة، وبناء بيئة محفّزة للإنتاج الإبداعي من خلال تمكين الممارسين من أدباء ومؤلفين وناشرين ومترجمين، وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم المهنية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن ختام النسخة الثالثة من البرنامج يترجم اهتمام الهيئة وحرصها المستمر على تدريب وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاعات الثقافية، مبينا أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير أدوات التطوير المهني المستدام للممارسين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الإنتاج الإبداعي، وبناء صناعة ثقافية رائدة تواكب التطلعات. وأقيم البرنامج في نسخته الثالثة حضوريا في 7 مدن ومناطق حول المملكة شملت: الرياض، الدمام، الأحساء، بريدة، عنيزة ، سكاكا، وحائل، إضافة إلى باقة من الدورات الافتراضية (عن بعد)، وذلك بإجمالي 3720 ساعة تدريبية، استفاد منها ما يقارب 2713 متدربا ومتدربة، بواقع 90 دورة تدريبية، عبر 6 مسارات تدريبية رئيسة شملت: الكتابة الإبداعية، والنقد الأدبي والفلسفة، وقطاع النشر، وقطاع الترجمة، وأدب الأطفال واليافعين، وإدارة المشاريع. وتضمنت ورش العمل مساحات تفاعلية لتبادل الخبرات، مما أسهم في إيجاد بيئة محفزة للإنتاج والتفاعل المعرفي، فيما تنوعت محاور البرنامج لهذا العام من حيث الموضوعات والفرص التطويرية لتلبي التطلعات المهنية المتجددة، وجاء من أبرزها: (أدب الإثارة والجريمة، وأدب الرحلات، والتخييل التاريخي، وكتابة الظل، وفلسفة الذكاء الاصطناعي، والتجارة الالكترونية للناشرين، وحقوق التأليف والنشر، وإدارة البيانات الوصفية)، كما قدمت خيارات نوعية ومتقدمة في المجال الترجمي، كالترجمة في المجال القانوني، والترجمة العسكرية، والترجمة الفورية والسمعبصرية، و(الترجمة والتوطين في الألعاب الالكترونية)، إلى جانب دورات متخصصة في إدارة المشاريع في القطاعات الثقافية ومهارات فنيي المطابع.