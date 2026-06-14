تدشين معرض مخرجات مشروع «ترسيخ القيم وتعزيز الهوية الوطنية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، المعرض الختامي للمشروع الوزاري «ترسيخ القيم وتعزيز الهوية الوطنية»، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمدرسة المركزية. ويعد المعرض تتويجا لجهود المدارس في تنفيذ مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تعزيز القيم الوطنية وترسيخ الهوية لدى الطلبة، بما ينسجم مع مستهدفات وزارة التعليم في بناء الشخصية الوطنية المعتزة بدينها ووطنها وقيادتها. وشهد المشروع مشاركة 171 مدرسة للبنين والبنات من مدارس التعليم العام والتعليم المستمر، حيث عرضت المدارس تجاربها ومشروعاتها المتميزة في مجالات المبادرة المختلفة، والتي ركزت على تنمية القيم وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلبة من خلال ممارسات وأنشطة تعليمية مبتكرة. وأسفرت أعمال التحكيم والترشيح عن اختيار 24 مشروعا متميزا على مستوى المنطقة، توزعت على 9 مجالات معرفية رئيسة، ووصلت إلى المعرض الختامي. وتميزت هذه المشروعات بأنها من ابتكار الطلبة وتنفيذهم، بما يعكس ما يمتلكونه من وعي وقدرة على ترجمة القيم الوطنية إلى مبادرات وممارسات واقعية ذات أثر ملموس. وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، أن المشروع يسهم في تعزيز القيم الوطنية وترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة، وإبراز دور المدرسة في بناء جيل واع ومعتز بهويته الوطنية، وقادر على الإسهام الإيجابي في تنمية وطنه وخدمة مجتمعه.

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