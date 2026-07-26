أخبار من السعودية.. تنبيه من أمطار وصواعق رعدية على مدينة و5 محافظات في نجران

طقس السعودية اليوم

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران.وتتضمن الحالة، مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.ونبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من 5 مناطق بالمملكة.ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل ما بين وادي الدواسر إلى شرورة.