أخبار من السعودية.. طقس السعودية.. هطول أمطار غزيرة على منطقتي جازان ونجران

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 12:32 صباحاً كتب شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطارٌ غزيرةٌ على منطقة جازان، شملت محافظات هروب، والعارضة، وضمد، وأبوعريش، وفيفا، والدائر (بني مالك)، والريث، وعدد من المحافظات والمراكز التابعة لها.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.