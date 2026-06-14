أكاديمية الإعلام السعودية تعلن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مسار «قادة الإعلام»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أكاديمية الإعلام السعودية التابعة لوزارة الإعلام فتح باب التسجيل في مسار «قادة الإعلام» بنسخته الثانية بالتعاون مع نخبة من المؤسسات التعليمية العالمية، وذلك استكمالا لنجاح النسخة الأولى وما حققته من مخرجات نوعية أسهمت في تمكين القيادات الإعلامية ورفع جاهزيتها المهنية.

وتنطلق أعمال برامج النسخة الثانية من المسار مطلع سبتمبر (2026)، حيث يتضمن محطتين رئيسيتين؛ تبدأ الأولى في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة بعنوان «القيادة الاستراتيجية والتحول المؤسسي»، فيما تختتم الرحلة التعليمية في كلية إنسياد بفرنسا ببرنامج متخصص عن «القيادة المتقدمة للتأثير والابتكار في الإعلام». ويأتي مسار «قادة الإعلام» ضمن مشروع بناء وتمكين القيادات الإعلامية في القطاعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية وتأثيرها المهني محليا ودوليا، من خلال برامج نوعية متقدمة تستجيب لطموحات المرحلة، وتسهم في صناعة التأثير. ويمكن للقطاعات الحكومية والخاصة الراغبة بتسجيل منسوبيها التقديم عبر الرابط الالكتروني: https://forms.office.com/r/GU0LdNGQAP.