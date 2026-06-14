شكرا لقرائتكم خبر صيف جازان.. وجهات طبيعية وسياحية تمنح تجربة متنوعة للزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الوقت الذي تشهد فيه معظم المناطق ارتفاعا في درجات الحرارة، تفتح جازان أبواب تنوعها الطبيعي لتقدم لزوارها مشهدا استثنائيا تتعانق فيه زرقة البحر مع خضرة الجبال، وتمتد فيه المزارع والوديان والشواطئ والجزر لتشكل لوحة صيفية متكاملة، جعلت من المنطقة واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تستقطب الأهالي والزوار الباحثين عن تجارب متنوعة تجمع بين الطبيعة والترفيه والمغامرة.

ويمنح التنوع الجغرافي الفريد الذي تتميز به منطقة جازان، زوارها خيارات متعددة، تبدأ من المرتفعات الجبلية ذات الأجواء المعتدلة، مرورا بالمزارع الريفية والأودية والعيون الحارة، وصولا إلى الشواطئ والجزر والواجهات البحرية، في تجربة سياحية متكاملة تعكس ما تزخر به المنطقة من مقومات طبيعية وبيئية وثقافية.

وتشهد الوجهات الطبيعية في المنطقة إقبالا متزايدا من الأهالي والزوار، مستفيدة مما تمتلكه جازان من مقومات سياحية فريدة، أسهمت في تعزيز حضورها على خارطة السياحة الداخلية، في ظل ما تشهده من مشروعات تطويرية ومرافق حديثة تدعم جودة الحياة وتوسع الخيارات الترفيهية.

ويبرز القطاع الجبلي في محافظات «فيفا، والعارضة، والريث، وهروب»، بوصفه أحد أبرز المقاصد السياحية خلال فصل الصيف، بما يضمه من قمم جبلية وإطلالات بانورامية ومدرجات زراعية ومواقع طبيعية خلابة، إلى جانب الأجواء المعتدلة التي تمنح الزوار تجربة مختلفة عن بقية مناطق المملكة.

وفي القطاع الساحلي، تستقطب الشواطئ والواجهات البحرية المتنزهين وعشاق الأنشطة البحرية، فيما تمثل جزيرة المرجان إحدى أبرز الوجهات السياحية الحديثة بفضل موقعها الاستراتيجي ومرافقها المتنوعة وشواطئها ومياهها الصافية، إلى جانب ما تشهده من أعمال تطوير تسهم في تعزيز جاذبيتها السياحية. كما تشكل واجهة «المانجروف» بمدينة جيزان إضافة نوعية للمشهد السياحي، إذ تجمع بين الطبيعة الساحلية والمرافق الترفيهية والممرات المخصصة للمشي، بما يعزز من حضور المنطقة كوجهة سياحية واعدة على ساحل البحر الأحمر.