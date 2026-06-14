شكرا لقرائتكم خبر بمواد الأجداد وأدوات العصر.. البيوت الطينية في عسير تستعيد حضورها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجسد البيوت الطينية في منطقة عسير أحد أبرز ملامح الهوية العمرانية التقليدية، حيث ارتبطت عبر قرون ببيئة الإنسان المحلية ومواردها الطبيعية، لتشكل نموذجا معماريا متكيفا مع المناخ والتضاريس، وبينما كانت هذه البيوت تشيد قديما بطرق فطرية تعتمد على الطين والحجارة، تعود اليوم إلى الواجهة من خلال مشاريع الترميم التي تستند إلى المواد الأولية نفسها، لكن بصياغات أكثر ضبطا ودقة تحاكي الأساليب القديمة.

وأظهرت جولة لـ(واس) على بعض المباني التراثية التي تخضع لعمليات ترميم من قبل الأهالي في منطقة عسير، ملامح هذا الامتداد الزمني، إذ تبدو الجدران مبنية بطبقات طينية متتابعة تعززها في بعض الحالات عناصر حجرية أو طبقات واقية، إلى جانب قوالب طينية حديثة التشكيل ترص بعناية تمهيدا لاستخدامها في إعادة بناء الأجزاء المتضررة، وتعكس هذه القوالب - رغم حداثة إعدادها - امتدادا مباشرا للتقنيات التقليدية التي اعتمدت على تشكيل الطين يدويا وتركه ليجف قبل إدخاله في البناء.

ويقوم البناء الطيني قديما على مرحلتين رئيسيتين: الأولى تعتمد على تأسيس القاعدة بالحجارة لرفع المبنى عن الرطوبة، والثانية تستكمل بالطين الذي يحضر من تربة متماسكة تخلط بالماء ومخلفات زراعية مثل التبن، ثم تدعك وتترك لتتخمر قبل استخدامها، وكانت هذه العملية تتم غالبا بشكل جماعي بمشاركة أفراد من القرية، ما يعكس البعد الاجتماعي للبناء آنذاك.

وتأتي هذه الأعمال ضمن منظومة أوسع من المبادرات التي أطلقتها هيئة التراث للحفاظ على المشهد العمراني والهوية المحلية، من بينها مبادرة «التراث الترابي» التي تعنى بالحفاظ على العمارة الترابية بوصفها أحد مكونات الهوية العمرانية للمملكة، من خلال منهجية تبدأ باكتشاف المواقع التراثية وتوثيقها وتشخيص حالتها، ثم إعداد وتنفيذ خطط الحفظ والتأهيل، كما تشمل الجهود مبادرة صناعة المكان الهادفة إلى إحياء المواقع التراثية وتفعيلها كمراكز جاذبة للحياة والأنشطة المجتمعية، إضافة إلى مبادرة تحسين المشهد الحضري التي تسعى إلى إزالة التشوهات البصرية وتعزيز جودة البيئة العمرانية مع المحافظة على الهوية التاريخية للمواقع.