حبيبة كرم بورسين تفاجئه في عيد ميلاده… وهذه الهدية الخاصة

دبي - فريق التحرير: عاد الحب بين الممثل التركي الشهير كرم بورسين وصانعة المحتوى المعروفة سيلين ياغجي أوغلو بعد انفصالهما في شهر نيسان/أبريل الماضي.

ويبدو أن الثنائي لم يتمكنا من تحمّل البعد طويلاً، فقررا منح علاقتهما فرصة ثانية، لكن وفق قواعد جديدة تماماً. وبحسب ما تم تداوله، اتخذ الحبيبان قراراً بإبقاء علاقتهما بعيدة عن الأضواء والحفاظ على سريتها بشكل كامل.

من جهة أخرى، صادف أمس الخميس عيد ميلاد كرم بورسين، الذي أتم عامه التاسع والثلاثين. وقد جاءت أكثر المعايدات تميزاً وسرية من حبيبته سيلين ياغجي أوغلو، التي أعدّت له قالب حلوى مفاجئاً ومخصصاً له احتفالاً بهذه المناسبة.

وفي أول تعليق له على التهاني التي تلقاها من جمهوره بمناسبة عيد ميلاده، وجّه كرم بورسين رسالة مؤثرة إلى جمهوره، معبّراً عن امتنانه الكبير لكل من شاركه هذه المناسبة. وقال: “كان اليوم مميزاً للغاية، وأنتم السبب الأكبر في ذلك. الرسائل التي وصلتني، والمشاريع الجميلة، وكل لفتات الدعم والمحبة… أنتم بمثابة عائلتي”. وأضاف: “أحاول دائماً أن أعيش مشاعر الامتنان بداخلي، لكن بعد رؤية هذه الطاقة الرائعة كان من المستحيل أن أبقى صامتاً. شكراً لكم من القلب، وأشعر بالامتنان لوجودكم في حياتي”.

كما طلب من متابعيه أن ينقلوا هذه الطاقة الإيجابية إلى الآخرين، قائلاً: “خذوا هذا الشعور الجميل الذي منحتموني إياه اليوم، وامنحوه لشخص يحتاج إليه غداً أو بعده، سواء كنتم تعرفونه أم لا. اصنعوا فرقاً في حياة أحدهم، لأننا جميعاً بحاجة إلى ذلك”.

واختتم رسالته بالقول: “شكراً لكم مرة أخرى من أعماق قلبي… جميل أنكم موجودون”.

يذكر أن سيلين بدأت مسيرتها كمذيعة رياضية وتحولت لاحقاً إلى مؤثرة على السوشال ميديا، وتخصصت في مجالات الموضة، الجمال، وتزوجت عام ٢٠١٨ من غوكهان بالاريسي، ولديها ابنة تدعى “سو”، لكن زواجها انتهى في ٢٠١٩، وتُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة على السوشال ميديا في تركيا، وتتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة.