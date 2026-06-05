قلادة ذهبية على عنقها وشت بعمق حب جيجي حديد لبرادلي كوبر

دبي - فريق التحرير: أظهرت عارضة الأزياء جيجي حديد بطريقة لافتة عمق علاقتها بالممثل برادلي كوبر، الذي ترتبط به منذ عام ٢٠٢٣، من خلال ارتدائها قلادة ذهبية من عيار ١٤ قيراطاً تحمل نقشاً رومانسياً كتب عليه “G loves B”.

وظهرت جيجي، البالغة من العمر ٣١ عاماً، بالقلادة في صورة نشرتها عبر إنستغرام، حيث لفتت الأنظار بتصميمها المرصع بالماس، والذي يُقدَّر سعره بنحو ٢٩٩٥ دولاراً، مقدمة إياه كهدية ذات طابع شخصي يعكس قوة العلاقة بينهما.

ويأتي هذا الظهور ضمن سلسلة من الإشارات العلنية التي تعكس ارتباطهما المتنامي، حيث سبق أن تحدثت جيجي عن دعم برادلي لها ودوره في تعزيز ثقتها بنفسها، مؤكدة أنه يشكل مصدر إلهام وتشجيع كبير في حياتها الشخصية والمهنية.