عودة تاريخية للأهلي إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية

القاهرة — في مفاجأة مدوية وموجة تاريخية غير مسبوقة، تأكد غياب النادي الأهلي عن المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ 23 عاماً، بعدما أنهى مشواره في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في المركز الثالث، خلف الزمالك الذي توج باللقب، وبيراميدز الوصيف.

وشهدت الجولة الختامية للمسابقة، التي أقيمت مبارياتها مساء اليوم الأربعاء، إثارة بالغة؛ حيث نجح الزمالك في حسم الصدارة والتتويج بالدرع عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة، في حين أمن بيراميدز المركز الثاني والوصافة برصيد 54 نقطة بعد تخطيه عقبة سموحة بنتيجة (2-1).

وعلى الجانب الآخر، ورغم تحقيق الأهلي للفوز على المصري البورسعيدي بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، إلا أن هذا الانتصار لم يكن كافياً لإنقاذ موسمه المحلي؛ إذ تجمد رصيد المارد الأحمر عند 53 نقطة في المركز الثالث، ليتأكد هبوطه رسمياً للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل (2026-2027)، رفقة صاحب المركز الرابع، بينما يطير الزمالك وبيراميدز لتمثيل الكرة المصرية في دوري الأبطال.

ويعود آخر غياب للشياطين الحمر عن المسابقة الأعرق في القارة السمراء إلى موسم 2002-2003، حينما شارك الفريق في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي (المسمى القديم للكونفدرالية). ورغم أن الأهلي ظهر في الكونفدرالية خلال نسخ 2009 و2014 و2015، إلا أن تلك المشاركات جاءت كتحول اضطراري بعد إقصائه المبكر من الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال، وليس نتيجة العجز عن التأهل من بوابة المربع الذهبي للدوري المحلي، وهو ما يمثل حدثاً استثنائياً في التاريخ الحديث للقلعة الحمراء.